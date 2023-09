Absolute paars-witte smaakmaker pakte titel met Anderlecht, besloot om te stoppen en... "Ik wou een comeback maken"

Milan Jovanovic zorgde tussen 2006 en 2013 voor peper en zout op de Belgische velden. De voormalige sterkhouder van RSC Anderlecht en Standard moest door blessureleed stoppen met voetballen. "Al heb ik daar nog steeds een wrang gevoel bij."

Milan Jovanovic sukkelde in zijn laatste contractjaar bij RSC Anderlecht van de ene in de andere blessure. De Servische smaakmaker zette uiteindelijk noodgedwongen een punt achter zijn carrière.

"Dat is nu eenmaal het leven", aldus Jova in Het Nieuwsblad. "Ik heb het moeten accepteren. Die blessures vraten aan mijn moraal. Ik onderging maar liefst zes operaties."

Zes maanden na mijn afscheid voelde ik me opnieuw fit

"Maar zes maanden na mijn afscheid voelde ik me opnieuw fit", verrast de Serviër. "Ik heb zelfs een comeback overwogen, maar het was te laat. Uiteindelijk ben ik in schoonheid gestopt met een titel met Anderlecht."