Brecht Dejaegere komt met onthutsende details over gemiste transfer naar Anderlecht

Na drie seizoenen bij Toulouse zocht Brecht Dejaegere een nieuwe uitdaging. RSC Anderlecht werd het uiteindelijk niet.

Drie seizoenen Kortrijk, zeven bij KAA Gent en drie bij Toulouse. Deze zomer wou Brecht Dejaegere heel graag terugkeren naar de Jupiler Pro League, maar uiteindelijk werd het een Amerikaans avontuur.

Nochtans was er de nodige interesse uit de Jupiler Pro League om Dejaegere binnen te halen. Zelfs RSC Anderlecht was een optie, maar daarover doet onze landgenoot nu enkele onthutsende details bij La Dernière Heure.

“Ik heb persoonlijk nooit rechtstreeks met het bestuur van paarswit gesproken”, legt Dejaegere uit. “Maar mijn zaakwaarnemer had in mei de eerste contacten met Anderlecht. Na de eerste gesprekken bleef het een beetje aanslepen, waardoor ik er niet warm van werd.”

Voor Dejaegere moest het een beetje vooruitgaan. “Ik wilde niet wachten tot het laatste moment van de transferperiode om mijn nieuwe club te kiezen, omdat er niet veel opties zouden zijn. Ik weet niet waarom het zo lang duurde, maar ik had het gevoel dat ze me niet 100 procent wilden. Ik wilde gaan naar een club die me echt wilde, dus gaf ik de piste van Anderlecht op.”