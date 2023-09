'Deal rond Thomas Meunier blijft moeilijk dossier voor Club Brugge'

Club Brugge ziet de komst van Thomas Meunier helemaal zitten. Toch loopt het dossier bijzonder moeilijk.

Deze zomer wou Thomas Meunier al vertrekken bij Borussia Dortmund. De club wou zijn contract ontbinden, omdat hij stevig doorweegt op de loonlasten, maar zover is het niet gekomen.

Club Brugge toont in ieder geval interesse voor de Rode Duivel, maar wil hem enkel en alleen transfervrij binnenhalen. Bovendien zal hij ook een matig contract krijgen, met vooral veel prestatiegerichte bonussen.

Meunier ligt nog tot 2024 onder contract in Duitsland. Vanaf januari kan hij onderhandelingen opstarten voor een nieuwe club richting volgend seizoen.

Volgens BILD wil Dortmund in januari echter nog proberen om onze landgenoot voor de laatste zes maanden van zijn contract te verhuren. Of Club Brugge daar interesse in heeft, is niet meteen duidelijk.

Voor Meunier zou de optie om in januari al ergens te spelen ook mogelijkheden bieden om het EK nog te halen. Nu komt hij niet in de plannen van zijn Duitse club voor, want hij werd ook niet opgenomen op de Europese lijst.