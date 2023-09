Carl Hoefkens kan eindelijk zijn stempel drukken bij Standard, nu moet de bevestiging volgen

Carl Hoefkens drukt steeds meer zijn stempel bij Standard. Tegen Eupen liet hij duidelijk zien wie de baas is.

Tegen Eupen kon Standard vorig weekend eindelijk een eerste keer winnen dit seizoen. Dat deed het in tegenstelling tot de vorige competitiewedstrijd tegen RWDM met een halve nieuwe ploeg, met daarbij heel wat nieuwkomers.

Met Moussa Djenepo, Steven Alzate en Kamal Sowah stonden er drie nieuwe namen in de ploeg, Konstantinos Laifis kreeg voor de eerste keer minuten dit seizoen. En haalde Hoefkens invaller Balikwisha al na tien minuten weer van het veld.

Door de gestegen kwaliteit en concurrentie in de kern kan Hoefkens eindelijk zijn stempel drukken. "Alle spelers weten inmiddels dat hun plek niet gegarandeerd is, maar het is belangrijk dat dit bij een club als Standard ook gebeurt", zei de Standard-trainer op zijn persconferentie.

Match van de waarheid

Vrijdag wacht de wedstrijd tegen hekkensluiter Westerlo, waar Hoefkens de opnieuw in de armen gesloten Balikwisha alweer in de basis gaat zetten voor de geschorste Alzate. Voor zowel Standard als Westerlo een bijzonder belangrijke wedstrijd.

Voor Standard om te bevestigen na de eerste overwinning van het seizoen, voor Westerlo om toch eens zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken. Voor de trainer die aan het kortste eind trekt, kan het heel heet beginnen worden.