Stapje dichter bij verlengd verblijf en nieuw contract: KAA Gent ziet belangrijke speler scoren en doel dichterbij komen

KAA Gent moet het deze weken doen zonder de Zuid-Koreaan Hong Hyun-seok. Die is op de Asian Games in China bezig met de U23 van zijn land. En dat is heel belangrijk.

KAA Gent en Hein Vanhaezebrouck moeten het tot begin oktober zien te stellen zonder de 24-jarige Hong Hyun-seok. De Zuid-Koreaanse middenvelder is aanwezig in China voor de Asian Games. De finale van dat toernooi staat op 7 oktober op het programma. Tot op heden gaat alles voorspoedig met Hong en zijn collega's, want de groepswinst is na twee wedstrijden al binnen. © photonews Na een 9-0 overwinning tegen Koeweit werd nu ook met 4-0 gewonnen van Thailand, waardoor de match tegen Bahrein eerder een formaliteit is geworden. Op 27 september volgt dan de achtste finale tegen het nummer drie uit een andere groep. Legerdienst Op 1 oktober is het dan vervolgens écht voor de knikkers in een kwartfinale mogelijk tegen thuisland China. De Asian Games zijn belangrijk voor Hong én Gent. Als Hong met Zuid-Korea goud pakt, dan vervalt wellicht een groot deel van zijn 21 maanden legerdienst. Gent mist de Zuid-Koreaan daardoor de wedstrijden tegen OH Leuven, Eupen, RWDM, Racing Genk, de uitgestelde wedstrijd tegen Antwerp én mogelijk twee poulewedstrijden in de Conference League. Maar meer dan een jaar legerdienst zou een veel grotere slok op de borrel spelen.