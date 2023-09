Limburgse derby in aantocht, STVV-spelers stomen zich klaar maar: "Eerst even de Japanners aanslijpen"

Deze zondag is het derby-time. STVV zal naar de Genkse Cegeka Arena afzakken om uit te vechten wie met de trots van Limburg aan de haal kan gaan. Enkele spelers en de coach uit het kamp van STVV blikten al even vooruit.

Na afloop van de wedstrijd tegen KV Mechelen praatte coach Thorsten Fink al even over de wedstrijd tegen KRC Genk. "Nu moeten we ons focussen op de wedstrijd tegen KRC Genk. Deze derby is veel meer dan zomaar een competitiewedstrijd."

Ook Jarne Steuckers weet dat het voor de club en de supporters van groot belang is dat er punten gepakt worden. "Iedereen weet hoe belangrijk die wedstrijd is. We zijn met heel wat jongeren uit de jeugd van STVV nu en we weten maar al te goed hoe belangrijk die wedstrijd is voor de supporters. Deze week nu de Japanners nog wat aanslijpen."

Toch vertelde Ryotaro Ito na de wedstrijd dat zijn ploegmaats al met hand en tand hebben uitgelegd dat de derby van groot belang is. "Ja, mijn ploeggenoten hebben dat zeker goed duidelijk gemaakt in de kleedkamer", vertelde Ito, met een vertaler welliswaar.