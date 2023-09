Deze Club-aanwinst maakt nog geen indruk op Verheyen: "Moet pure kwaliteit nog zien"

Club Brugge haalde voorbije zomer een karrenvracht aan aanvallende versterkingen binnen. Een van hen is Michael Skoras.

De Poolse flankaanvaller kon zich echter nog niet doordukken bij Club Brugge. Tegen Besiktas kreeg hij nog eens een kans om zich te tonen, aangezien Antonio Nusa en Philip Zinckernagel er niet bij waren. Skoras maakte wederom geen indruk, en werd in minuut 61 naar de kant gehaald.

Ook op Gert Verheyen maakte de 23-jarige linksvoor geen indruk. "De echte pure kwaliteit bij Skoras, die moet ik ook nog zien", vertelt hij aan Sporza.

"In die goede 20 minuten van Club in de eerste helft moest hij meer laten zien. Dan moet je meer aan de bal komen en je meer laten zien dan wat hij deed. Hij kreeg een 100 procent kans, maar zijn aanname was slecht. Skoras is nu al nummer drie in de rangorde. Zinckernagel en Nusa, dat is toch nog iets anders."