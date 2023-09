Had Club Brugge Rits beter aan boord gehouden? Analist geeft duidelijk antwoord

Mats Rits maakte voorbije zomer de gevoelige overstap van Club Brugge naar Anderlecht. Volgens Glen De Boeck maakte blauw-zwart een fout.

Zo vindt de voormalig verdediger en coach niet dat Club een betere vervanger in huis heeft gehaald. "Iemand als Vetlesen vind ik niet beter dan Rits. Het is niet beter, alleen is het een andere naam", vertelt hij voor DAZN.

Volgens wou Club Brugge na een mislukt seizoen iets nieuws. "Ik heb het gevoel dat Club Brugge vooral vernieuwing wou na een mislukt seizoen. "Het gaat puur om vernieuwing, al snap ik het ergens wel als je al zit met Mignolet, Vanaken, Mechele…"

"Dat zijn zekerheden die blijven en dan is het makkelijker om rond de posities van die spelers andere mensen te gaan brengen. Ik denk dat je het vertrek van Rits eerder in dat perspectief moet zien", klinkt het.

Geen twijfel

Toen Anderlecht op de proppen kwam met een contract van drie seizoenen, twijfelde Rits geen seconde. "Ik was 29 jaar en dan wil je liever een contract van enkele jaren tekenen. Toen Anderlecht concreet werd, zag ik dat direct zitten."

"Natuurlijk wist ik dat die overstap naar supporters toe gevoelig lag, dat sowieso. Maar op dat moment kijk ik naar mijzelf. Ik ben voetballer. Dat zijn keuzes geweest van Club Brugge, van Anderlecht en van mezelf. En dan kijk ik nar wat het beste voor mijzelf is", klonk het bij de 30-jarige middenvelder.