Van Der Elst antwoordt op vraag of Deila Nielsen durft inbrengen tegen Anderlecht

Club Brugge kende een moeilijke opener in de Conference League. Ondanks de vele kansen speelde het slechts gelijk. En nu volgt Anderlecht.

Club Brugge morste donderdagavond stevig met de kansen tegen Besiktas. Het is maar te hopen voor Ronny Deila dat zijn offensieve krachten dat vandaag niet doen tegen RSC Anderlecht.

“De flow is een beetje weg. Maar ik denk wel dat als het in Anderlecht begint, ze niet meer aan Besiktas denken”, analyseert Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

Een exponent van wat allemaal fout kon lopen was ongetwijfeld Casper Nielsen de voorbije matchen. Die zal volgens Van Der Elst niet veel geslapen hebben.

“Vorige week tegen Charleroi had hij ook al zo'n fase waarbij hij een bal in één tijd diep wilde spelen. Boef, de tribune in. Maar Deila moet hem nu steunen, er een keer mee klappen en hem gewoon weer brengen. Hij heeft te veel kwaliteit om hem links te laten liggen.”

Voor Van Der Elst is het vandaag in ieder geval voor Brian Riemer een belangrijke partij. “Het is fiftyfifty voor mij. Met die nieuwe spelers is er bij Anderlecht meer druk om wat te laten zien. En dan de uithaal van Riemer… Hij kan een zege beter gebruiken dan Deila.”