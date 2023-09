Eerste trainer vliegt de deur uit in de JPL: KV Kortrijk ontslaat coach Edward Still

Het eerste trainersontslag van dit voetbalseizoen in de Jupiler Pro League is een feit. Zo wordt er na acht speeldagen al een coach ontslagen.

KV Kortrijk heeft via zijn officiële kanalen bekendgemaakt dat het zijn coach, Edward Still heeft ontslagen. Na acht speeldagen is Kortrijk de eerste club die afscheid neemt van zijn trainer.

Kortrijk verloor afgelopen zaterdag nog met 1-0 van Charleroi. De club uit West-Vlaanderen staat samen met KVC Westerlo op de laatste plaats en heeft een doelpuntensaldo van -14.

"Na de tegenvallende resultaten bij de start van de competitie heeft KV Kortrijk vandaag de samenwerking met hoofdcoach Edward Still stopgezet", klinkt het op hun website.

Ook assisten-coach Mario Kohnen en de video-analist van de club vliegen de deur uit. "Deze namiddag heeft KVK afscheid genomen van hoofdcoach Edward Still, assistent-coach Mario Kohnen & video-analist Thomas Lambert. We wensen Edward, Mario & Thomas te bedanken voor hun inzet de afgelopen maanden."

"KV Kortrijk maakt zo snel mogelijk werk van een opvolger. Joseph Akpala neemt tijdelijk de taken van hoofdcoach op zich."