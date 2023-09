Dimitri De Condé kent zijn straf na scheldtirade in spelerstunnel en ze is niet mals

Dimitri De Condé heeft van het Disciplinair Comité voor het profvoetbal zijn straf meegedeeld gekregen. Hij krijgt twee speeldagen effectieve schorsing en twee met uitstel. Dat voor zijn scheldtirade aan het adres van ref Bram Van Driessche.

Volgens het verslag van scheidsrechter Bram Van Driessche ging De Condé “verbaal en wild gesticulerend stevig tekeer tegen de vierde official” na de tweede gele kaart voor KRC Genk-speler Christopher Bonsu Baah.

Bij de rust stond hij volgens het verslag in de spelerstunnel te wachten en haalde hij verbaal uit richting Van Driessche. “De taal die hij gebruikte, tart alle verbeelding”, aldus de scheidsrechter. “Een bloemlezing: Wat loopt gij hier eigenlijk te doen, Gij zijt een echte schande, Ge zijt hier nooit meer welkom in deze gang, fucking loser.”

“Na de wedstrijd sprak hij me opnieuw op agressieve wijze aan dat ik een regelrechte schande was. Ik heb hem daarop uitgenodigd om de dialoog in de kleedkamer aan te gaan, waarop hij zei: Met u praat ik nooit meer”, stond er nog te lezen in het scheidsrechtersverslag.

Vierde official Quentin Pirard was dan weer getuige van provocatie en duwen richting Jan Vertonghen. In het wedstrijdverslag werd er niets Vertonghen ten laste gelegd. (Belga)