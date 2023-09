'STVV dient om deze zeer opvallende reden klacht in bij FIFA'

STVV zou om een heel opvallende reden klacht willen indienen bij de FIFA. Het heeft te maken met de afgesprongen transfer van Daniel Schmidt.

STVV staat op het punt om klacht in te dienen tegen voetbalclub FC Metz. Dat meldt Het Belang Van Limburg. Daniel Schmidt speelde al met anderhalf been bij de Franse club, maar zag zijn transfer op de laatste dag van de zomermercato in duigen vallen.

De reden? Hij zou de medische tests niet gehaald hebben. Volgens STVV zonder grondige reden. Genoeg om een klacht in te dienen tegen de club.

Het was allemaal in kannen en kruiken, een mooi scenario. Schmidt nam afscheid van de club, speelde zijn laatste wedstrijd tegen KAA Gent. Hierna zou hij vervangen worden door Zion Suzuki, die nu nog steeds in doel staat bij de Kanaries en Schmidt zou zelf naar Metz trekken. STVV kon dan nog een mooie som vangen voor zijn doelman, om daarna een nieuwe spits aan te trekken. Dat kon nu niet gerealiseerd worden.