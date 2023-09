Union SG heeft goud in handen: fijnbesnaarde dribbelaar koppelt acties aan efficiëntie (en dat was niet altijd zo)

Tot voor kort nog een relatief onbekende, maar intussen heeft zowat iedereen kennisgemaakt met Mohamed Amoura. De nieuwe wonderboy van Union kende in Zwitserland nochtans een moeilijke aanpassingsperiode.

Zoals je hier kan lezen, had Union voorbije zomer een lijstje van 3 à 4 aanvallers die Victor Boniface in het Dudenpark zouden moeten vergeten. Een van hen was de tot dan nog relatief onbekende (flank)aanvaller Mohamed Amoura.

Union SG besloot uiteindelijk door te drukken voor de razendsnelle Algerijn, en betaalde maar liefst 4 miljoen euro om de 23-jarige aanvaller weg te halen bij FC Lugano. Zo werd Amoura de op een na duurste inkomende transfer van de Brusselaars. Victor Boniface werd in 2022 voor 6 miljoen weggeplukt uit Noorwegen, en vertrok voor een veelvoud van dat bedrag naar Bayer Leverkusen.

Fijnbesnaarde dribbelaar was niet altijd even geliefd

Opnieuw een nobele onbekende, opnieuw een schot in de roos (zo lijkt het toch). In enkele invalbeurten liet hij al zien wat hij in zijn mars had, maar tegen Cercle Brugge mocht de Algerijn eindelijk in de basis startten. En dat loonde meteen, want Amoura was een hele wedstrijd lang een nachtmerrie voor de verdediging van Cercle Brugge. Zijn sterke wedstrijd werd bekroond met twee doelpunten.

Een directe impact. De fijnbesnaarde dribbelaar, die zowel met als zonder bal veel (en razendsnel) loopt, weet acties meteen aan doelpunten en doelgevaar te koppelen, en dat was niet altijd het geval.

Want in Zwitserland kende Amoura een bijzonder moeilijke aanpassingsperiode. Toen hij bij Lugano aankwam, kon de Algerijn enkel Arabisch spreken. De club moest toen zelfs een tolk inschakelen. In totaal speelde hij amper 5 keer in de basis in het seizoen 2021-2022.

Vorig seizoen verliep met 8 doelpunten en 4 assists in 31 competitiewedstrijden beter, maar ook dan moest Amoura eigenlijk nog vaak tevreden zijn met een rol als invaller.

Leren doseren

Benieuwd of Amoura zijn goede vorm, die hij vrijwel meteen te pakken had, kan doorzetten bij Union en wel een basisplek kan afdwingen. Tegen Cercle vonden Amoura en Nilsson elkaar blindelings in de spits. Die laatste pakte uit met een zeer slimme 'dummy' zodat de Algerijn het eerste doelpunt tegen de touwen kon werken.

Amoura loopt ongelofelijk veel -zowel met als zonder bal- maar moet zijn loopacties nog beter weten te doseren. "Mohamed loopt een beetje overal nu - hij moet leren om zijn passie en energie te doseren", vertelde doelman Anthony Moris eerder al.

"Zijn snelheid is ongelofelijk, maar op tactisch vlak moet hij inderdaad nog stappen zetten", vertelt ook trainer Alexander Blessin. "Gelukkig is Mohamed enorm gedreven en wil hij graag veel bijleren."