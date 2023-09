Sven Kums is duidelijk: "Bij die ploeg zou ik zelfs gratis spelen"

Sven Kums is op zijn 35e nog steeds titularis bij KAA Gent. De clublegende praatte nu over afgelopen transferperiode, en hoe die ook anders kon verlopen.

Kums kon namelijk voor meer geld ergens anders gaan spelen, maar toch koos hij voor een langer verblijf in België. "Het is geen geheim dat ik hier moest inleveren, maar ik ben tevreden. Anders had ik niet getekend. Ik wou heel graag blijven omdat ik me gewoon heel goed voel bij Gent. Mijn familie hoefde ook niet te verhuizen."

Toch lijkt de middenvelder wel een zwak te hebben voor één bepaalde speler. "Tenzij Inter Miami was langsgekomen, was dit de logische keuze. Aan de zijde van Messi had ik zelfs gratis gespeeld."

Kums staat nog onder contract bij de Buffalo's tot het einde van dit voetbalseizoen. Hij speelde al 287 wedstrijden voor Gent waarin hij 29 doelpunten kon maken en 38 assists afleverde.