Verliezen Rode Duivels absoluut toptalent aan Griekenland?

Spelers met een dubbele nationaliteit komen alsmaar vaker voor. In België is er nu weer een geval waar gehoopt moet worden dat er voor de Belgische nationale ploeg wordt gekozen.

Het gaar hier om Kos Karetsas, een 15-jarig toptalent van Jong Genk. De aanvallende middenvelder stond al iedere wedstrijd van het seizoen op het veld in 1B. Wel nog geen enkele volledige wedstrijd. Hij kwam al twee keer tot scoren op fantastische wijze.

Nu is er wel een probleem voor de Rode Duivels. Karetsas heeft zowel de Belgische als de Griekse nationaliteit. Hij speelde al een paar keer mee met de jeugdploegen van de Rode Duivels maar zijn definitieve keuze moet nog gemaakt worden. Volgens Het Laatste Nieuws trekt Griekenland ook flink aan zijn mouw.

Jelle Coen, trainer van Jong Genk, liet al verstaan dat het erg goed gaat met de voortgang van het talent. "Kos is een verstandige jongen, met wie je al een goed gesprek kunt voeren. Je ziet dat hij in deze omstandigheden snel volwassen wordt."

"In drie maanden heeft hij gigantische stappen gezet. Dat hij nu al in de Challenger Pro League tegen ploegen als Oostende en Beveren kan spelen helpt zijn ontwikkeling gigantisch vooruit", besloot Coen in Het Laatste Nieuws.