Glen De Boeck officieel nog geen trainer van KV Kortrijk en dit is waarom

Glen De Boeck wordt al enkele dagen genoemd als trainer van KV Kortrijk. Officieel is zijn aanstelling echter nog niet.

Amper enkele uren nadat Edward Still na de 2 op 24 ontslagen werd bij KV Kortrijk klonk meteen de naam van Glen De Boeck als opvolger. Maar ondertussen is dat nog altijd niet officieel geworden.

Volgens Het Nieuwsblad zal De Boeck pas vandaag zijn handtekening zetten onder een overeenkomst bij de West-Vlaamse club. Het is de tweede keer dat hij als trainer bij de club actief zal zijn, van november 2017 tot november 2018 werkte hij er al.

De Boeck was voor het laatst aan de slag als trainer in 2019. Toen werd hij in november bij Lokeren ontslagen. Ondertussen werkte hij als analist bij de televisie.

De reden waarom men gewacht heeft met de aanstelling is dat De Boeck vrijdag nog niet op de bank wil zitten tegen Cercle Brugge. Op zo’n korte termijn kon hij te weinig impact hebben en die ontgoocheling wil hij zichzelf besparen.

Joseph Akpala zal vrijdag in de West-Vlaamse derby dan ook als interim trainer op de bank zitten. Als assistent werd Karim Belhocine genoemd, maar die wil liever hoofdcoach worden. Volgens de krant is de 65-jarige Urbain Spaenhoven in beeld.