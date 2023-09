Guardiola reageert opvallend na uitschakeling in de League Cup

Manchester City is uitgeschakeld in de League Cup. De ploeg van Pep Guardiola verloor met 1-0 van Newcastle United.

Net als vorig seizoen zal ook Manchester City dit jaar de League Cup niet winnen. Vooraf deed Pep Guardiola er al lachend over en ook na de uitschakeling kwam hij met enkele op zijn minst opvallende uitspraken voor de dag.

“Onze eerste helft was geweldig. Ik moet mijn spelers feliciteren daarvoor”, zei Guardiola na afloop van de partij die met een flink gewijzigde ploeg werd afgewerkt. “Natuurlijk wist ik dat het niet kon blijven duren en dat er een moeilijk moment zou komen. Newcastle krikte het niveau op in de tweede helft. Proficiat dus ook aan hen voor hun prestatie.”

Vorig jaar werd Man City ook al uitgeschakeld in de League Cup en daardoor was de quadruple niet mogelijk. “De quadruple? Kom nou, alsof dat het doel van dit seizoen was. De verwachtingen mogen hoog liggen, maar we zijn ook blij met de treble, hoor.”