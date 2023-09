Vader Vandevoordt over nakend vertrek van Maarten: "Naar hen luistert hij niet meer"

Maarten Vandevoordt is bezig aan zijn laatste seizoen bij KRC Genk. Daarna verkast hij naar de Bundesliga.

Maarten Vandevoordt ligt al onder contract bij het Duitse Leipzig, maar speelt nog tot het einde van dit seizoen bij KRC Genk in de Jupiler Pro League.

De inmenging van Leipzig is bijzonder groot. “Hij heeft al veel contact met de mensen van Leipzig. Ze waren komen kijken tegen STVV en de keeperstrainer praat hem wekelijks bij over zijn matchen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

En dat is te zien in de progressie die hij ondertussen blijft maken, zo oordeelt vader Vandevoordt. “Hij zet zeker stappen. Hij werkt hard en laat zich minder afleiden door dingen in de rand, mensen die hem met zever in de war proberen te brengen.”

In Genk moet hij meer en meer zijn leiderscapaciteiten laten zien, iets wat hem volgens zijn vader zeker al lukt. “Hij is rijper en meer op zijn hoede. Hij organiseert zijn verdediging, je moet het toch maar doen als jonge gast om zo’n beer als McKenzie bij te sturen. Daar is hij nu echt mee vertrokken.”