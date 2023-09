Krijgt Antwerp na KAA Gent nieuwe hold-up tegen KV Mechelen? Steven Defour spreekt klare taal

Landskampioen Antwerp gaat zaterdag op bezoek bij KV Mechelen. Steven Defour blikt alvast even vooruit op deze Antwerpse derby.

Eerder deze week speelde de Great Old tegen KAA Gent. Toen kreeg de regerende kampioen een stevig verdedigend blok te zien, waar ze niet door konden geraken. Het lijkt de oplossing om tegen dit Antwerp te spelen, maar zullen andere clubs dit ook overnemen?

"Of we net zoals RWDM en Gent defensief gaan spelen tegen Antwerp? Ik heb vooral de analyse van mijn ploeg gemaakt. Tegen Sint-Truiden en Leuven liepen we te veel uit de organisatie en dat mag tegen Antwerp zeker niet gebeuren", vertelde Defour tijdens zijn persmoment.

De oefenmeester van Malinwa weet dat er in ieder geval weinig ruimte voor fouten is, maar dat ze niet hetzelfde systeem hebben als RWDM en KAA Gent. "We mogen zeker niet te veel ruimte weggeven. Antwerp heeft tegen RWDM ook wel de kansen gehad om de match te beslissen. RWDM en Gent speelden met vijf achteraan. Wij hebben andere principes."