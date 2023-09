Riemer heeft problemen voor verplaatsing naar Eupen, wel kansen voor een paar jongens die geen te grote indruk maakten

Brian Riemer en zijn troepen moeten zaterdag al naar de Kehrweg. Nooit een makkelijke verplaatsing voor de mauves, zoals de voorbije seizoenen ons leerden. En Brian Riemer zal niet met zijn basisploeg kunnen spelen.

Eerst en vooral is er Kasper Dolberg die nog niet helemaal in orde is na zijn contact met Brandon Mechele in de topper van afgelopen zondag. De Deen scoorde al vier keer, maar Anderlecht is ook niet van plan om er risico's mee te nemen. Een beslissing over hem zal zo laat mogelijk genomen worden.

In het geval dat hij niet kan spelen, is Luis Vazquez de vervanger. De Argentijn heeft nog niet al te veel klaar kunnen maken en leek vooral oncomfortabel aan de bal. Nu is de grote spits wel een man voor de box en zou een eerste doelpunt hem kunnen verlossen.

Amuzu héél twijfelachtig

Maar van wie gaan de voorzetten komen? De meest dreigende man van het seizoensbegin, Francis Amuzu, is immers heel twijfelachtig voor de verplaatsing. Hij kreeg tegen Brugge eveneens een tik tegen de dij en moest al mankend van het veld.

Bij de explosieve winger willen ze geen spierblessure riskeren. Het zou betekenen dat Dreyer in de ploeg komt om op rechts te spelen, Hazard zou dan de plaats innemen van Amuzu. De twee kunnen dan om beurt centraal gaan spelen.