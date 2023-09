Titelambities bij Gent? Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal

KAA Gent staat na acht speeldagen op de eerste plaats in het klassement. Maar kan er nu al gedroomd worden van een nieuwe landstitel in Oost-Vlaanderen?

Volgens Hein Vanhaezebrouck is een mogelijke titel nog erg ver weg. Hij wil er zelfs niet over spreken. “De groep spreekt niet over de titel. We zijn oktober. De eerste titel moet nog uitgereikt worden in oktober. Het is ridicuul om daar over te spreken."

De coach van de Buffalo's gaat zelfs een stap verder en noemt de situatie van Gent 'overleven'. "Nee, we zijn niet stabiel, helemaal niet zelfs. We waren bijna afgegaan tegen STVV en Eupen. Dat is nog maar enkele dagen geleden hé. We staan daar en proberen te overleven met alle problemen en beperkingen die we hebben.”

Zondag gaat Gent op bezoek bij RWDM. Eerder deze week speelde de troepen van Vanhaezebrouck al tegen Antwerp. Het werd een 1-1 gelijkspel. Gent speelde toen met een zeer laag verdedigend blok waar Antwerp moeilijkheden mee had.