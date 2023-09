Anderlecht-coach Brian Riemer maakt leuke belofte naar fans toe

Anderlecht neemt het zaterdag op tegen KAS Eupen. Brian Riemer neemt voor dit duel een nieuwe jonkie mee.

Zo staat Tristan Degreef in ieder geval al op het wedstrijdblad. "Tristan doet het al lang erg goed. Als coach wacht je op een moment om hem bij het team te halen. Je hebt de achttien die je op het blad kan zetten. Er is een andere die je er graag bij wil, maar dat lukt dan niet."



"Dat is volledig verdiend. Net als Mario is hij de toekomst van Anderlecht. Hij is een deel van ons plan. Of hij zaterdag zal debuteren? Dat kan", citeert Anderlecht Online Brian Riemer.



Hij besloot door nog een leuke belofte te doen aan de fans. Die mogen vanuit de jeugd nog veel verwachten. "Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de coaches uit de jeugdopleiding een pluim te geven voor het geweldige werk dat zij doen. Er zitten geweldige spelers aan te komen."