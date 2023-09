Cercle-coach Muslic weet wat er moet gebeuren na 0 op 9

Cercle Brugge ging gisteren met 2-1 de boot in op het veld van KV Kortrijk. Cercle-coach Miron Muslic bleef verrassend positief na de nederlaag.

Cercle Brugge werd verrast door hekkensluiter KV Kortirjk. "We haalden zonder veel averij de rust en nadien vond ik ons beter. Tot die blessure dus en de lange onderbreking. De eerste goal van Kortrijk was een individuele misser van ons. Die worden tegenwoordig genadeloos afgestraft", vertelde Muslic bij Het Nieuwsblad.

Toch behoudt de Cercle-coach de positiviteit. "We hebben er nog alles aan gedaan om terug te keren tot 2-2 en we waren er ook heel dicht bij. We verloren nu wel drie keer op rij, maar vergeet niet dat we hiervoor ook drie keer op rij wonnen. Daar waren moeilijke matchen op Standard en Sint-Truiden bij."

Muslic weet ook wat er moet gebeuren om die 0 op 9 niet erger te laten worden. "Dat momentum moeten we nu zo snel mogelijk terugvinden. Ik wist al langer dat september voor ons een uitdagende maand zou worden en dat is ook gebleken. Ik ben blij dat september achter de rug is."