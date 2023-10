Bilal El Khannouss haalt uit naar scheidsrechter Wesli De Cremer na discutabele beslissingen

KRC Genk speelde zondagnamiddag 3-3 gelijk tegen KVC Westerlo. Er waren deze wedstrijd meerdere discutabele fases.

KRC Genk gaf een 3-1 voorsprong nog uit handen in de tweede helft. Bilal El Khannouss weet deze wedstrijd gewonnen had moeten worden.

"Het is moeilijk om met tien te spelen. Dan fluit die scheidsrechter de wedstrijd ook nog kapot. Maar goed er zijn geen excuses, we moeten deze wedstrijd altijd winnen. Dit mogen we nooit weggeven."

Bonsu Baah kreeg een zeer discutabele rode kaart nadat hij Thomas Van Den Keybus in het gezicht raakte met zijn arm. Ook hier heeft El Khannouss een zeer duidelijke mening over.

"Eerst wordt er een fout op hem gemaakt. Als die gewoon gefloten werd dan was er niks aan de hand. Die scheids laat gewoon doorspelen en dan komt er een reactie. Of het bewust was of niet kan ik niet zeggen, ik heb de fase nog niet herbekeken."

Wesli De Cremer werd naar de VAR geroepen nadat hij een vrije trap floot voor KRC Genk. De VAR was echter niet zeker of de fout binnen of buiten de zestien werd gemaakt. Maar toen de ref terugkwam, floot hij een fout tegen Genk.

"Ik word daar vastgehouden, ik begrijp niet dat dat geen penalty was. Ik heb de beelden nog niet teruggezien."