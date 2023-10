Franky Van Der Elst kijkt naar Club Brugge: "Daar kan je je vragen bij stellen"

Club Brugge is goed begonnen aan het seizoen. Al mag het in het Jan Breydelstadion wat meer zijn volgens Franky Van Der Elst.

Club Brugge doet het niet slecht in de Jupiler Pro League, maar analist Franky Van Der Elst weegt hen af naast Union SG. De ploeg van trainer Alexander Blessin doet het opmerkelijk goed, zeker nadat haast de volledige ploeg vertrokken is.

“Ik lees van Club Brugge dat ze goed bezig zijn omdat ze derde staan en de Conference League gehaald hebben. Maar Union haalde de Europa League en staat boven Club Brugge, hé. We hebben nog te veel de neiging hen te onderschatten doordat ze steeds met spelers komen van wie wij het bestaan niet kenden”, klinkt het bij Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

Een spits als Amoura is daar het levende voorbeeld van. Al is Club Brugge daar niet jaloers op. “Nee, dat is overdreven. Maar ze kunnen er wel lessen uit trekken. Club Brugge kocht Skoras, eerder een winger, maar ze hebben er zes miljoen voor betaald, geloof ik. Amoura kostte er vier.”

Daar moet Club Brugge mee aan de slag gaan. “Daar kan je je vragen bij stellen. Bij geen enkele club is elke transfer een voltreffer, maar bij Union lijkt dat wel zo. Dat is toch een pluim voor technisch directeur O'Loughlin.”