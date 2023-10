Moussa Djenepo maakt zich geen illusies over waar Standard nog altijd staat: "Goed of slecht voetbal, winnen is belangrijker"

Sinds zijn comeback in Luik mocht Moussa Djenepo elke wedstrijd starten bij Standard en dat levert op. De Rouches hebben namelijk 7/9 gepakt met de winger in de basis. Zaterdagavond werd er met 1-2 gewonnen van OH Leuven.

Het seizoen is al 9 wedstrijden ver maar Standard mocht nog maar twee keer drie punten bijschrijven op hun conto, tweemaal met Moussa Djenepo erbij. "Het voelt goed maar we mogen niet te lang stilstaan. Morgen moeten we opnieuw aan de slag om verder te bouwen", vertelt de winger na de partij.

Standard was vooral in de eerste helft baas over de wedstrijd maar kon pas in de slotfase afstand nemen na een schot van Sowah. "We hadden inderdaad niet de totale controle maar een makkelijke overwinning bestaat niet. We hebben af en toe afgezien maar het belangrijkste zijnd e drie punten. Of we nu goed of slecht spelen, het is belangrijk om punten te pakken om opnieuw op het juiste spoor terecht te komen", is Djenepo nuchter.

Geen uitgesproken ambitie

De 7/9 zorgt ervoor dat Standard uit de kelder van het klassement is geklommen, al is er nog een stevige weg te gaan richting de top van het klassement. "Maar we kijken niet naar het klassement", verklapt de Malinese winger. "We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en willen zo veel mogelijk punten pakken, daarna zien we wel waar we eindigen."

Als we iets verder kijken dan wedstrijd per wedstrijd, ziet het toekomstige speelschema van Standard er pittig uit met Club Brugge, Anderlecht, Gent en Genk in de nabije toekomst. ""Maar ja", lacht Djenepo. "Zo gaat het in een kampioenschap, je moet tegen iedereen spelen. Dus moeten we er ook voor zorgen dat we er klaar voor zijn."