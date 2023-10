Thomas Chatelle ziet waar het voor KAA Gent kan fout lopen in de titelstrijd

KAA Gent draait mee aan de top van de Jupiler Pro League. Doordat ze zowel Orban als Cuypers aan boord konden houden worden ze als titelkandidaat beschouwd.

KAA Gent begon sterk aan de competitie. Op papier is het volgens Thomas Chatelle een ploeg die absoluut moet meespelen voor de titel in de Jupiler Pro League.

Ze hebben een ploeg met veel automatismen, een keeper die punten kan pakken, een prachtige verdediging en niet één of twee maar drie topaanvallers, misschien zelfs wel de beste van de competitie, met Cuypers, Orban en Tissoudali”, klinkt het in De Zondag. “Ik zie heel veel ingrediënten en heel weinig zwakheden.”

Al zwijgt het kanon van de drie spitsen bij KAA Gent toch ook al eventjes. Al zijn er ook enkele factoren die ervoor zouden kunnen zorgen dat de titel plots toch buiten handbereik zou kunnen zijn voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck.

“Alleen missen ze op het middenveld een beetje power en is de vraag hoe ze het uitvallen van Kums of De Sart zouden opvangen. Om in de top drie te eindigen, zullen ze zich in elk geval geen zo’n zware dip als vorig seizoen meer kunnen permitteren.”