15 jaar en zowaar al quasi te goed voor 1B: Genkse toekomst ziet er goed uit

Er gaat tegenwoordig geen week voorbij of we moeten het over Konstantinos Karetsas hebben. De 15-jarige aanvallende middenvelder zet bij Jong Genk volwassen verdedigers in de wind alsof ze er niet staan en scoort wereldgoals.

Na zijn fantastische dribbel tegen KV Oostende van vorige week pakte Karetsas tegen Dender uit met een wereldgoal. Hij kreeg de bal op rechts, kapte naar binnen en schoot met links - zijn zogezegd mindere voet - onhoudbaar in de winkelhaak. Na zeven wedstrijden bij de profs staat de teller van de tiener op drie goals en één assist. In tegenstelling tot veel van zijn leeftijdgenoten is zijn lichaam ook al volwassen te noemen. Dit seizoen lijkt hij veelal ervaring te moeten opdoen in 1B, maar als hij zo doorgaat, valt er ook daar niet veel meer voor hem te leren. Wouter Vrancken bevestigde al dat hij hem in het oog houdt. Misschien krijgt hij dit seizoen ergens al eens een kans bij het eerste elftal, maar dat is niet echt de bedoeling. Rustig blijven, is de boodschap in Limburg. ✨ | Wat een schot van Konstantinos Karetsas (15)! 🎯🤯 #DENGNK pic.twitter.com/1AVSu6VK50 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) October 1, 2023