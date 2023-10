Overname van KV Kortrijk kan snelle exit betekenen: Glen De Boeck denkt er het zijne van

Glen De Boeck is de nieuwe trainer van KV Kortrijk. De club heeft echter veel meer dan enkel sportieve zorgen.

KV Kortrijk schoof Edward Still aan de kant als trainer. Al snel was duidelijk dat Glen De Boeck hem zou opvolgen, met de enige bedoeling dit seizoen de club in de Jupiler Pro League te houden. Geen gemakkelijke opdracht.

Maar er hangt ook nog een ander zwaard boven het hoofd van de club. KV Kortrijk wordt al een tijdje gelinkt aan een overname, maar die is er nog altijd niet gekomen.

Zo was er afgelopen zomer de overname door de Kaminsky Group die maar niet in orde kwam en uiteindelijk ook afsprong. En tegen het einde van de zomermercato leek Burnley de nieuwe eigenaar te worden, maar ook dat ging niet door. Glen De Boeck maakt zich alvast geen zorgen over een mogelijke overname van de club die ook zijn kop kan kosten.

“In tegenstelling tot wat ik allemaal zie, lees en hoor, heb ik in de gesprekken met Pieter Eecloo, (CEO Sports, red.), Rik Foulon (sportief directeur, red.) en Ken Choo (rechterhand van de Maleisische eigenaar Vincent Tan, red.) absoluut niet gevoeld dat dit een dode club is”, klinkt het.

“Natuurlijk is er veel werk, maar dat vind ik niet erg, zolang er effectief gewerkt wordt. De eigenaars zijn ook van plan om dat te blijven doen en dat is ook de reden waarom ik hier een contract voor 2,5 jaar getekend heb.”