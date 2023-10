De gekste move van de zomer? Speler uit Challenger Pro League in ... Champions League tegen Antwerp - en hoe dat komt

Zulte Waregem zag begin september de Tanzaniaan Novatus Miroshi vertrekken. Hij vertrok naar Shakhtar Donetsk. En dus keert hij deze week al terug naar Belgische bodem. Een bijzondere deal toch wel.

Vorige zomer arriveerde Novatus Miroshi bij Zulte Waregem. Hij tekende er een contract tot 30 juni 2025, maar dit seizoen werd al snel duidelijk dat er in de Challenger Pro League op hem niet zou gerekend worden.

Na twee invalbeurten tegen Beerschot en Seraing werd hij tegen Dender uit de selectie gelaten. En dus tekende hij een huurdeal bij Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. De club heeft een aankoopoptie in het contract opgenomen en een fiks percentage bij een eventuele doorverkoop.

© photonews

Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt op 700.000 euro geschat. Bij zijn nieuwe club is hij ondertussen al een vaste waarde. Tegen Porto speelde hij in de Champions League, normaliter staat hij ook op de Bosuil gewoon aan de aftrap.

Rest de vraag: hoe is dat gekomen? Bij Zulte Waregem maakte de 21-jarige Tanzaniaan niet al te veel indruk, al was hij wel een vaste waarde op linksachter. Maar toch: van een ploeg die moest degraderen plots naar een absolute topclub in Europa, dat zie je niet elke dag.

Nederlandse connectie

Misschien valt de uitleg wel te vinden in de staff van Shakhtar. Bij de club uit Donetsk is de T1 namelijk ene Patrick van Leeuwen. De 54-jarige Nederlander was tussen 2016 en 2021 actief bij Maccabi Tel Aviv in Israël.

En bij die ploeg kwam Novatus Miroshi ook terecht in 2020. Hij speelde er een aantal wedstrijden bij de U19 toen van Leeuwen er in de jeugdwerking zat en ook in de A-kern toen de Nederlander er T1 was. Ook toen pakte de linksachter al vlotjes kaarten: dertien in het seizoen 2021-2022, vorig seizoen bij Essevee ook negen stuks.