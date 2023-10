Na Rangers trekt nu ook tweede verrassende club aan de mouw van Philippe Clement

Volgens De Telegraaf staat Clement naast Frank Lampard, Kevin Muscat (Yokohoma F. Marinos) en Pascal Jansen (AZ Alkmaar) op de lijst om de nieuwe coach van Glasgow Rangers te worden. Maar dat is nog niet alles, want Al-Shabab is ook in gesprek met de Belgische coach.

Dinsdagavond werd bekend dat Philippe Clement op de shortlist van Glasgow Rangers staat, naast Frank Lampard, Kevin Muscat (Yokohoma F. Marinos) en Pascal Jansen (AZ Alkmaar). Het is echter mogelijk dat de Belgische coach de baan niet krijgt, omdat Lampard op poleposition staat om de volgende manager van onder andere Nicolas Raskin in Schotland te worden. Woensdag maakte Footmercato bekend dat Philippe Clement in gesprek zou gaan met een verrassende club. De voormalige coach van Club Brugge, die altijd heeft gezegd in één van de vijf grote Europese competities te willen blijven, zou in gesprek zijn met... Al-Shabab, in Saoedi-Arabië. De 49-jarige coach werd afgelopen juni ontslagen bij AS Monaco en heeft nog geen nieuwe club gevonden. De Saoedische club, waarin ene Yannick Carrasco speelt, staat na acht dagen elfde op de ranglijst.