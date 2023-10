Dimitri De Condé doorbreekt de stilte en reageert op heisa met Jan Vertonghen

Een aantal weken geleden ontstond er heisa na de wedstrijd KRC Genk - Anderlecht. Dimitri De Condé ging na afloop de confrontatie opzoeken met Jan Vertonghen en scheidsrechter Bram Van Driessche.

In die wedstrijd kreeg Bonsu Baah na twee keer geel een rode kaart te zien. Een discutabele beslissing van scheidsrechter Bram Van Driessche die al in de eerste helft viel. Hier kon het Genk-kamp niet goed mee om. Nadien probeerde Jan Vertonghen ook nog reacties uit te lokken bij de Genk-spelers.

"Ik heb dingen gezegd die ik niet had mogen zeggen, dat besef ik. Maar ik vond wel dat ik voor mijn club mocht opkomen. Als scheidsrechterlijke beslissingen in ons nadeel uitdraaien, wil je reageren", vertelde Dimitri De Condé bij Het Laatste Nieuws.

De Condé gebruikte forse taal toen hij de confrontaties ging opzoeken. "Ik wilde laten voelen dat voor ons de maat vol was en dat het zo niet voort kon, dat is het signaal dat ik wilde geven. Maar de manier waarop was niet correct, dat besef ik."

"Ik heb er voor mezelf lessen uit getrokken. Ik zal altijd blijven opkomen voor mijn club, maar niet meer op die manier. (lacht) Ik zal mijn strategie moeten wijzigen", besluit de technisch directeur van KRC Genk.