Terugkeer naar Anderlecht, waar verdediger "de gebeten hond was": "Nu doe ik dat niet meer"

KV Mechelen speelt morgen in het Lotto Park, wat in weze een galamatch is voor de 80ste verjaardag van Paul Van Himst. Voor Elias Cobbaut ook een terugkeer naar het stadion waar hij nogal een ingewikkelde relatie had met de fans.

Toen Cobbaut Anderlecht verliet, liet hij opmerken dat hij de perceptie tegen had in België. Op sociale media was hij immers meer dan één keer kop van jut. "Toen volgde ik het nieuws meer en zat ik ook vaker op sociale media. Nu doe ik dat niet meer", vertelt hij in HLN.

Hij weet ook wat toen vooral het probleem was. "Tijdens mijn passage in Anderlecht kende de club drie moeilijke jaren, met veel positiewissels. Dan zijn er altijd gebeten honden en ik was daar een van. In die context heb ik toen gezegd dat ik de perceptie tegen had."

Toch kijkt hij positief terug op zijn avontuur bij Anderlecht. Ook Vincent Kompany, toenmalig coach, verwijt hij niets. "Hoedt werd gehaald, Delcroix kreeg meer speelgelegenheid. Dan voel je zelf ook wel aankomen dat je minder zal spelen. Vincent en ik zijn een gesprek aangegaan en ik wist meteen waar ik stond. Ik apprecieer dat meer dan dat er achter de rug zaken bedisseld worden."