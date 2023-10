Club NXT en FC Luik maken het interessant in de Challenger Pro League

Twee duels op zaterdagavond in de Challenger Pro League. Met Club NXT vs Franc Borains en Patro Eisden vs FC Luik stonden er twee leuke duels op het programma.

Eerder op zaterdag werd het duel tussen Jong Genk en Beerschot al afgewerkt. Het resultaat hiervan kan u HIER lezen.

Club NXT vs Franc Borains

De beloften van Club Brugge ontvingen nieuwkomer Franc Borains. In de eerste helft kwam Club NXT op voorsprong via Lenn De Smet. 1-0 was tevens de ruststand.

In de tweede helft was het balbezit mooi verdeeld, maar de beste doelkansen waren nog voor Club NXT. Scoren konden ze echter niet meer en bij Franc Borains werd in het absolute slot Djoco Ouparine nog uitgesloten.

Club NXT zet zo leider Lommel onder druk en springt naar de 2de plaats op twee punten.

Patro Eisden vs FC Luik

Veel strijd in het de eerste helft want er vielen maar liefst 5 gele kaarten. Doelpunten zagen de fans echter niet, maar hier kwam verandering in in de tweede helft.

Benoit Bruggeman bracht de bezoekers op voorsprong in de 52ste minuut. Een goed kwartier later verdubbelde de Luikenaars de score dankzij Jordan Bustin. In het slot van de partij haalde de ervaren Wouter Corstjes nog een speler van FC Luik neer in de 16 meter. Terecht rood, maar de Luikenaars faalden vanop de stip. Zo bleef het bij 0-2.

FC Luik springt zo naar de 3de plaats in de Challenger Pro League. Dit op 3 punten van leider Lommel. Patro Eisden blijft mee bovenaan staan ondanks de nederlaag. Ze zien Beerschot naast zich komen op een gedeelde 4de plaats op 4 punten van leider Lommel.