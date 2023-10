Beerschot gaat meedingen voor een plek in de Jupiler Pro League

Over de kern van Beerschot waren in het begin van het seizoen wel wat twijfels. Ondertussen zijn ze op kousenvoeten opgeklommen naar de top 3 in de Challenger Pro League. De Jupiler Pro League begint te lonken.

Beerschot ging zaterdag op bezoek bij Jong Genk. Dit zonder echte spits dus het het was improviseren voor coach Wieland in deze moeilijke verplaatsing. Davor Matijas in de fout Beerschot begon grettig aan de partij, maar in de zone van de waarheid kwam het niet tot goede kansen. Jong Genk kon daar niet veel tegenover zetten, maar kwamen toch op voorsprong. Matijas ging in de fout met een slechte terugspeelbal en via John kwam de bal bij Mirisola niet niet twijfelde. De bezoekers kozen ervoor om het op een andere manier aan te pakken en dit loonde. Verlinden met al het werk en Reyners stond klaar als afwerker. Zo stonden de bordjes terug in evenwicht. Naar de top van de Challenger Pro League Beerschot koos ervoor om in hetzelfde elan verder te gaan en dit loonde. Na de rode kaart van Bangoura kwamen de Antwerpenaars op voorsprong via Nzita. Een grote kans op een derde doelpunt liet Reyners van Beerschot echter liggen. Dankzij deze overwinning springt Beerschot naar de 3de plaats in de Challenger Pro League. Dit op vier punten van leider Lommel die een wedstrijd meer hebben gespeeld. Met 11 punten uit hun laatste 5 wedstrijden is Beerschot aardig op weg om op te schuiven naar de top in de Challenger Pro League.