Ervaringsdeskundige bij uitstek doet voorspelling over Ronny Deila en diens heikele verplaatsing naar Sclessin

Wie durft zich wagen aan een voorspelling over wat Ronny Deila op Sclessin juist zal overkomen? Als er één ervaringsdeskundige is, dan is het wel Steven Defour.

Iedereen herinnert zich nog wel het walgelijke spandoek dat Defour als RSCA-speler op Sclessin te zien kreeg in 2015. De ex-international valt bijna uit de lucht wanneer de stelling hem wordt voorgelegd dat Deila misschien wel iets gelijkaardigs te wachten staat. "Ik ben daar totaal niet mee bezig geweest", moet Steven Defour toegeven. "Ik heb daar niet echt aandacht aan besteed." Al kan hij zich daar natuurlijk wel iets bij voorstellen. "Ze zullen bij Club Brugge wel warm onthaald worden door het publiek van Standard." Deila heeft genoeg ervaring Heeft hij nog tips voor Ronny Deila over wat hij in dat geval het beste kan doen? "Ik denk wel dat Ronny Deila genoeg ervaring heeft om daar goed op te reageren, of niet op te reageren. Ten slotte is hij ook niet één van diegenen die op het veld staan. Hij zal daar wel rustig bij blijven."