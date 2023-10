Glen De Boeck onmiddellijk boos op scheidsrechter en VAR: "Ik heb 15 jaar gevoetbald en hij niet"

Glen De Boeck kon zijn debuut als coach van KV Kortrijk niet vieren met punten, het werd een 1-0 nederlaag op het veld van Westerlo. Een nederlaag die hard aankomt want een goal van Kortrijk werd afgekeurd na tussenkomst van de VAR.

"Ik heb een dubbel gevoel. Ik ben heel tevreden over de wedstrijd die we gespeeld hebben. We waren heel dominant in het eerste halfuur en we kregen drie goede kansen. Daar moesten we altijd op voorsprong komen", analyseerde De Boeck na afloop van de partij.

"We werden gepakt op een omschakelmoment, daar maakten we een klein foutje en zo kwamen we op achterstand. De tweede helft was meer in evenwicht en Westerlo kreeg de beste kans. De wissels die ik doorvoerde gaf ons opnieuw meer energie."

De oefenmeester van Kortrijk was niet mals voor de scheidsrechter Nathan Verboomen die de gelijkmaker van de Kerels afkeurde wegens buitenspel nadat de VAR hem naar het scherm riep.

De grijze zone wordt altijd maar groter

"Er is die fase met dat afgekeurd doelpunt. Als je achteraf de uitleg van de scheidsrechter hoort, dan is dat lastig. Ik vind een slechte controle ook een controle. Hij zei dat de speler de bal voor hem niet onder controle had. Ik heb 15 jaar gevoetbald en hij niet dus ik denk dat ik daar anders naar kijk."

"De scheidsrechter vond het ook voor interpretatie vatbaar en dan komen we opnieuw naar die grijze zone. Ik zit hier voor de eerste keer in 4 jaar tijd, ik ben naar Brussel geweest voor de reglementen toen ik voor tv werkte en dan blijkt dat die grijze zone maar groter en groter wordt."

"Ze veranderen de reglementen elk jaar en de grijze zone wordt maar groter en dat is de reden waarom ik het nu lastig heb. Wij verdienden een punt."