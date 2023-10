Huismakelaar stelde deze grote naam voor: "Maar Antwerp koos uiteindelijk voor Van Bommel"

Het wereldje van de makelaars blijft er eentje waar velen een raar gevoel bij hebben. Royal Antwerp FC heeft strakke banden met Omar Souidi.

Deze week behaalde Omar Souidi zijn makelaarsdiploma voor de FIFA. Het Laatste Nieuws had met hem een babbel over zijn sterke band met Royal Antwerp FC. Souidi was de man die Marc Overmars naar Antwerp loodste. Een omstreden komst, maar wel een heel belangrijke zet voor The Great Old.

Souidi stelde Antwerp ook een trainer voor. “Toen Antwerp vorig jaar een nieuwe trainer zocht, heb ik Andréa Pirlo voorgesteld. Ze hebben voor Mark van Bommel gekozen”, vertelt hij.

Over zijn banden met de club is hij erg duidelijk. “Dat is hoe het voetbalwereldje werkt. Als je mensen kent, heb je een opening. Maar ik zit al sinds 1989 op de tribunes van de Bosuil, als supporter. Ik heb in die meer dan dertig jaar heel veel volk leren kennen binnen de club. Zoals ik ook bij andere ploegen mijn netwerk heb.”

Voor Souidi blijft het de normale gang van zaken. “Het voetbal is een relatief kleine wereld waarin mensen die op verschillende stoelen zitten elkaar constant tegenkomen. Links en rechts ontstaan er allicht vriendschappen. Dat is geen misdrijf. Dat is niet verboden.”

Al zijn er ook grenzen aan de macht van makelaars. “Maar denkt u echt dat wanneer ik een onwaarschijnlijk slechte speler uit de vierde klasse van Servië zou aanbieden bij Antwerp, ze toehappen omdat we elkaar toevallig kennen?”