Mag Anderlecht zich opnieuw aan veel miljoenen verwachten? 'Fransen kloppen opnieuw aan voor paars-wit jeugdproduct'

Francis Amuzu behoort de laatste weken opnieuw tot de blikvangers bij RSC Anderlecht. De flankaanvaller is verre van zeker van een basisplaats, maar presteert én scoort. En dat zorgt voor interesse.

Of beter gezegd: dat blijft voor interesse zorgen. Volgens onze informatie heeft OGC Nice de voorbije weken de communicatielijnen met RSC Anderlecht en Francis Amuzu opnieuw opgezet. En dat is natuurlijk niet de eerste keer.

De Franse subtopper volgt de flankaanvaller al een poosje. In de zomer van 2022 weigerde Anderlecht zelfs nog een bod van dertien miljoen euro op Amuzu. Ook afgelopen zomer klopte Nice opnieuw aan, maar deze keer hadden de Fransen amper vijf miljoen euro veil voor de speler.

Tien miljoen euro?

De voorgenoemde dertien miljoen – voor de duidelijkheid: dat was inclusief bonussen – is niet meer haalbaar, maar Nice is wel bereid om richting tien miljoen euro te gaan voor de flankaanvaller. Amuzu heeft nog een contract tot medio 2025 in het Lotto Park.