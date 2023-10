Gianni Bruno kon zijn ogen niet geloven: "Niet zoals iedereen wel denkt"

Gianni Bruno ruilde STVV in voor Eyupspor in de Turkse tweede klasse. Een totaal andere transfer dan verwacht.

De topschutter van vorig seizoen bij STVV trok niet naar een Belgische topclub, Italië of Duitsland. Het werd de Turkse tweede klasse bij het onbekende Eyuspor.

“Ik heb met veel clubs gesproken in de zomer. Maar het is duidelijk dat ook velen onder hen er financieel niet zo geweldig voorstaan als iedereen wel denkt”, laat Bruno weten aan Het Belang van Limburg.

“Parma was heel concreet in Italië, maar het financiële plaatje raakte niet ingevuld. Dan heb ik het niet alleen over mijn contract maar ook over de transferprijs aan AA Gent. Eupen en KV Mechelen klopten aan in België maar dat was hetzelfde verhaal. Van de Belgische top zes heb ik niks gehoord.”

Al waren er ook lucratieve mogelijkheden, maar daar paste hij voor. “Ik kon in Saudi-Arabië meer verdienen, maar ik ben er zeker van dat mijn gezin daar niet gelukkig geweest zou zijn. Hier heb ik de juiste mix gevonden. Een sportief project, financieel werd alles mooi ingevuld, mijn vrouw en zoontje voelen zich goed.”