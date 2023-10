Cisse Sandra dropt bommetje bij Club Brugge: "Als hij trainer was gebleven..."

Cisse Sandra ruilde op huurbasis Club Brugge voor Excelsior. Een weloverwogen keuze voor een bescheiden Nederlandse eersteklasser.

Cisse Sandra kreeg het vorig seizoen mentaal bijzonder moeilijk bij Club Brugge. “Het was sowieso al een kloteseizoen: eerst Hoefkens, dan Parker, na twee maanden dan weer De Mil… Voor de jonge spelers waren die trainerswissels heel nadelig, veel speelplezier had ik niet”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Sandra is niet bang om een stevig bommetje te droppen. “Indien Alfred Schreuder was gebleven, had het er niet alleen voor mij heel anders kunnen uitzien, denk ik. Toen Ronny Deila trainer werd, besliste ik wel er nog eens vol voor te gaan, ook omdat mij werd gezegd dat ik nog een plaats had in de plannen voor dit seizoen.”

Maar al snel had Sandra door dat het weer niets zou worden. “Geen slecht woord evenwel over Deila, die open en eerlijk was en mij kansen leek te geven. Maar al snel bleek toch dat andere spelers op mijn positie de voorkeur kregen en dat ik weer in dezelfde situatie als vorig seizoen, waarin ik amper speelde met het eerste elftal, zou verzeilen.”

Deila steunde Sandra om voor een uitleenbeurt te gaan. “Zo kon ik ervaring opdoen. Hij vertelde me tenminste niet: je hoort er nog bij… Ik wil niet onbescheiden klinken, maar ik denk echt dat ik dat niveau aankan.”