Jonge Belg reageert na niet-selectie voor Rode Duivels: "Al meer tegenslagen gekend"

Tegen OH Leuven speelde Christiaan Ravych op de linkerkant een prima wedstrijd, inclusief een snelle assist op Kevin Denkey. Persoonlijk kreeg de jonge Belg wat minder leuk nieuws te verwerken.

Christiaan Ravych is normaliter centrale verdediger, maar hij kan ook als verdedigende middenvelder acteren. En tegen OH Leuven speelde hij dus op de linkerflank, waar hij meteen voor een assist op Denkey zorgde.

"Bij de jeugd van Club Brugge speelde ik daar ook een paar keer, maar op dit niveau was het wel wennen. Snel een assist kunnen afleveren doet dan ook goed voor het vertrouwen", aldus Ravych in een reactie in de catacomben van Jan Breydel.

"De assist gaf een boost en het werd uiteindelijk een belangrijke driepunter voor ons. Paniek was er niet, maar er waren wel wat frustraties en dan is een overwinning altijd handig", is de verdediger duidelijk in zijn reactie.

Geen Rode Duivel meer

De 21-jarige Belg werd ondertussen niet opgeroepen bij de nationale beloften en moet dus werkloos toekijken deze weken: "Ik focus me op De Vereniging. Bondscoach Gill Swerts heeft mij gebeld en de reden uitgelegd waarom ik er niet bij ben."

"Natuurlijk is het jammer. Maar ik heb al vaker teleurstellingen en tegenslagen meegemaakt. Ik moet gewoon blijven werken. Als ik bij Cercle Brugge presteer, dan komt er vanzelf een nieuwe uitnodiging voor de nationale ploeg."