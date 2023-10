Westerlo zet alles op alles voor de wedstrijd tegen RWDM

Zaterdag 21 oktober staat voor Westerlo de belangrijke verplaatsing naar RWDM op het programma. Ze laten alvast niets aan het toeval over.

Westerlo kende vorig seizoen als promovendus een prima seizoen. De bedoeling was om deze lijn door te trekken, maar dit valt even tegen. Ondanks de aanwezigheid van wat jong talent pakt de mayonaise nog niet helemaal. Een lichtpunt was de overwinning tegen KV Kortrijk wel van vorige speeldag.

Tijd om punten te pakken

De 'Kemphanen' staan momenteel voorlaatste in de Jupiler Pro League met amper 6 punten uit 10 wedstrijden. Met een driepunter kunnen ze hoogstens op gelijke hoogte komen met OH Leuven dat op de 14de plaats staat. Daarom willen ze niets aan het toeval overlaten.

Brussel moet de Kempen worden

Dankzij een aantal sponsors van Westerlo kunnen alle supporters gratis naar de belangrijke uitwedstrijd tegen RWDM van komende zaterdag. Westerlo wil met een vol uitvak de spelers aanmoedigen om zo de drie punten mee naar de Kempen te nemen.