Lukebakio niet helemaal tevreden na twee doelpunten: "Hij wou me de bal niet geven, jammer"

De Rode Duivels wonnen afgelopen vrijdag met 2-3 van Oostenrijk. Dodi Lukebakio mocht zichzelf matchwinnaar noemen met twee doelpunten.

Lukebakio was duidelijk blij met zijn doelpunten. Na zijn debuut te maken in november 2020, waren dit de eerste keren dat hij de netten deed trillen.

"Ik ben zo blij met die doelpunten. Ik wachtte er al lang op en het is mij eindelijk gelukt. Oké, twee keer was het met een gelukje. Bij dat eerste doelpunt was ik aan het vallen en bij die tweede treffer wijkt de bal af, maar toch", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Lukebakio wou een leuke viering doen, maar dat ging niet zonder problemen. "Ik zocht bij de viering een bal om onder mijn shirt te steken omdat ik binnenkort voor de tweede keer papa word, maar die gast wou me de bal niet geven. Toch een beetje jammer."