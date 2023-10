KAA Gent krijgt goed nieuws op training: "Ik ben zeker dat ik terugkom op mijn oude niveau"

Het is al een hele tijd geleden dat we Laurent Depoitre nog op een voetbalveld zagen. De bonkige spits van KAA Gent scheurde begin dit jaar zijn achillespees en moest hard werken om terug op de groene zoden te staan. Vandaag was het zover.

Depoitre heeft nog heel wat werk vooraleer hij weer een wedstrijd kan spelen, maar in de tweede seizoenshelft zou hij de Buffalo's weer diensten moeten kunnen bewijzen. Hij mocht intussen al gedeeltelijk de groepstraining hervatten. "De eerste training met de groep deed deugd. Het was een heel mooi gevoel om met de bal te kunnen trainen en de ploegmaats terug te zien op het veld", aldus Depoitre op de sociale media van de club. "Ik heb drie-vier maanden individueel moeten werken en nu kan ik eindelijk een deel met de groep doen. Ik moet het plezier terugvinden nu. Ik was zeker ongeduldig." Depoitre is met zijn 34 ook niet van de jongsten, maar opgeven staat niet in zijn woordenboek. "Als je ouder wordt, is het moeilijker om van zo'n blessure terug te keren. Maar ik ben zeker dat ik terugkom op het niveau van hiervoor. Als je erin gelooft, gebeurt het ook." 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗕𝘂𝗳𝗳𝗮𝗹𝗼



Lolo op de terugweg 💪



