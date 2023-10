Nieuwe kink in de kabel voor de eigenaar van Standard

Volgens de New York Times staat de overname van Everton door 777 Partners op het punt niet door te gaan. Het project ligt stil, omdat de Amerikaanse investeringsmaatschappij niet de vereiste financiële garanties heeft gegeven.

777 Partners wil zijn tournee door Europa voortzetten door een Premier League-club te kopen: Everton. Met Hertha Berlin, Genoa, Rode Ster, Everton, aandelen in Sevilla FC en Standard hoopt de investeringsmaatschappij in elk land een club te hebben.

De New York Times schrijft echter dat de overname van Everton door 777 vastgelopen is. De eigenaren van de Standard hebben naar verluidt nagelaten gecontroleerde financiële overzichten te verstrekken aan de Financial Conduct Authority, die de deal moet goedkeuren.

In een kort persbericht reageerde 777 Partners op deze informatie. “Uit respect voor de procedure zal 777 Partners geen commentaar geven op het lopende goedkeuringsproces van de regelgevende instanties voor de voorgestelde overname van Everton FC.”

Een nieuwe zaak die de twijfels rond 777 niet zal wegnemen, na de verschillende problemen die de voorbije tijd opdoken over de investeringsgroep.