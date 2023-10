Dit hadden Mannaert, Verhaeghe... én Deila niét zien aankomen: 'Club Brugge moet op zoek naar nieuwe coach nadat Amerikanen met héél aanlokkelijk voorstel komen'

Moet Club Brugge alweer op zoek naar een nieuwe coach? Efrain Juarez heeft een aanbieding op zak om T1 te worden van Colorado Rapids. De assistent van Ronny Deila was sinds deze zomer aan de slag in het Jan Breydelstadion.

De Amerikaanse media melden dat Efrain Juarez dé favoriet is om de nieuwe coach van Colorado Rapids te worden. De T2 van Club Brugge liet bij eerdere gesprekken een héél goede indruk na op het Amerikaanse management.

Het vertrek van Juarez – de voormalige Mexicaans international is nog maar sinds deze zomer aan de slag bij Club Brugge – zou een aderlating betekenen voor blauw-zwart én voor Ronny Deila. De Noor moet wellicht op zoek naar een nieuwe assistent.

Kans als T1

Colorado Rapids moet met Club Brugge rond de tafel, maar veel weerwerk zal blauw-zwart niet bieden. Voor Juarez is het immers dé kans om aan de slag te gaan als hoofdcoach in het profvoetbal. Eerder was hij als T2 aan de slag bij New York City FC en Standard. Telkens onder Deila.