STVV bijzonder trots, ook Club Brugge, Antwerp, Anderlecht, Genk, Club Brugge en Gent mogen juichen voor hun jong talent

Arthur Vermeeren (Antwerp) en Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) behoren tot de 25 finalisten voor de Golden Boy Award, de trofee voor het grootste voetbaltalent onder 21 jaar die jaarlijks uitgereikt wordt. Er is een nieuwe ranking bekendgemaakt ondertussen.

Real Madrid-ster Jude Bellingham is immers de torenhoge favoriet om de Golden Boy Award te winnen, met Jamal Musiala van Bayern München als een interessante outsider. De prijs wordt uitgereikt op 4 december, maar er zijn regelmatig updates van de index.

Op de nieuwste ranking is Johan Bakayoko opgeschoven naar de 12e plaats, terwijl Arthur Vermeeren op 14 is blijven staan. Met Zeno Debast staat er nu zelfs nog een derde Belg in de top-25.

šŸ„‡ Een Haspengouwse nieuwkomer op de Golden Boy-lijst



šŸ«¶ Proficiat MDK



> Bekijk de kersverse top 100 via https://t.co/AcuvjzTsrT pic.twitter.com/NDhqezhBmZ — STVV (@stvv) October 19, 2023

Romeo Lavia (55), Jorne Spileers (60), Malick Fofana (68) en Mathias Delorge (100) staan ook in de top-100, waardoor we liefst zeven Belgen hebben.

Ook onder meer Bilal El Khannouss en Bjorn Meijer krijgen een stekje bij de 100 grootste talenten van de top-25 competities in Europa. Bij STVV zijn ze alvast heel trots op hun nieuwe Golden Boy.