Clinton Mata wilde al lang weg bij Club Brugge: "Ik vroeg meerdere keren om te vertrekken"

Deze zomer hebben een aantal belangrijke spelers Club Brugge verlaten. Noa Lang, Abakar Sylla en Clinton Mata in het bijzonder, wiens transfer naar Olympique Lyon als een verrassing kwam.

Clinton Mata was een vaste waarde bij Club Brugge en het was moeilijk voor te stellen dat de 30-jarige Club Brugge zou verlaten. Lyon was lange tijd geïnteresseerd, maar wist de Angolees (geboren in Verviers) uiteindelijk voor een cheque van vijf miljoen euro weg te halen uit Jan Breydel.

Een nieuwe fase in de carrière van de rechtsback die hij nodig vond. "Ik heb meerdere keren gevraagd om te vertrekken, maar de club wilde nooit. Ze werkten niet mee. Ik had een contract bij Brugge en dat heb ik tot het einde gerespecteerd", zegt Clinton Mata in een interview dat gepubliceerd is op de media van Lyon.

"Op de laatste dag van de transfermarkt ging ik normaal naar de Bundesliga. Het was 23.30 uur en ik wachtte op een telefoontje. Dat kwam nooit. Na zoiets is het moeilijk om terug te komen alsof er niets is gebeurd en je werk te doen", voegde Mata eraan toe, die dit seizoen tot nu toe aan zes wedstrijden heeft deelgenomen. Elke keer als starter.