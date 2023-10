PSV weet maar weinig Belgische jeugdspelers te lokken: "Nieuwe concurrent en clubs gaan veel verder"

PSV Eindhoven haalde jaren heel wat talentvolle jeugd uit ons land weg. Maar dat lijkt niet meer te lukken op dit moment.

Het wordt voor PSV Eindhoven moeilijker en moeilijker om nieuwe talenten als Luc Nilis, Timmy Simons en Dries Mertens naar Nederland te halen.

Dat zijn en blijven voor PSV nochtans interessante deals. Als ze spelers onder de 15 jaar Nederland halen is dat gratis en moet er pas als ze een profcontract tekenen een opleidingsvergoeding betaald worden. Die ligt trouwens een pak lager dan bij een deal met een Nederlandse club.

Vincent Verbrugghe, regiocoördinator voor de U8 tot en met U12 bij PSV, stuurt samen met collega Wouter Weckx (U13-U15) in totaal dertien scouts aan die in België op zoek gaan naar talentvolle spelers.

Maar dat loopt niet zo gemakkelijk en daar zijn verschillende reden voor. “Eerst en vooral is er met Antwerp een speler bijgekomen die actief is midden in de regio waar ook wij scouten”, legt hij uit aan Het Nieuwsblad.

Ook Club Brugge en Anderlecht gaan in de provincies Antwerpen en Limburg op zoek naar het nodige talent, waar vroeger enkel Genk echt leek te recruteren. De Belgische clubs besteden meer budget dan ooit aan hun eigen jeugdopleidingen.

“Dat maakt dat er voor jonge spelers minder redenen zijn om de stap naar het buitenland te zetten dan pakweg vijftien jaar geleden omdat het niveau in België nu ook hoger ligt. Bovendien hebben we het gevoel dat Belgische clubs vaak verder gaan om een speler te overtuigen om voor hen te kiezen. Jullie zullen die verhalen ook kennen. Maar dat zijn dingen die we bij PSV niet doen.”